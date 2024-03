Conferenza dei sindaci e sanità. Spauracchio voto ponderato

Il territorio piceno si è espresso sulla sanità? Sull’ospedale a Ragnola, o sulla riorganizzazione del ‘Madonna del Soccorso’? Nonostante gli incontri dello scorso anno, una riunione nell’organo deputato, la conferenza dei sindaci, non è mai avvenuta. Ora però il tema della conferenza riemerge, soprattutto per quel che riguarda la sua regolamentazione, in sede Cal (Consiglio delle autonomie locali). A destare interesse è il fatto che possa passare una linea, cioè quella che prevede il voto ponderato. Cosa significa? Che in fase di votazione, l’espressione di ogni comune avrebbe un determinato valore in relazione alla sua popolazione e alla sua estensione territoriale. Sulla questione non mancheranno certamente polemiche, visto che questo indirizzo potrebbe sbilanciare il peso della votazione in favore dell’entroterra. Notoriamente, infatti, le realtà dell’hinterland piceno sono meno popolosi rispetto a quelli del litorale, ma ben più grandi a livello di superficie. L’esempio dei due maggiori comuni, in tal senso, è esemplificativo: San Benedetto e Ascoli detengono un numero di residenti abbastanza simile, ma la prima città ha un’estensione sei volte inferiore rispetto al capoluogo. Ma il nodo non riguarda solo le maggiori realtà della provincia.

Con una ponderazione effettuata anche in base alla superficie territoriale, un comune come Grottammare potrebbe avere meno peso rispetto ad Acquasanta, e non finisce qui: lo stesso si potrebbe dire mettendo al confronto Ripatransone o Monteprandone con Arquata, Cupra con Montegallo o Acquaviva con Montemonaco. La conferenza dei sindaci, va detto, deve in qualche modo garantire la massima possibilità di espressione a tutto il territorio, specialmente quello che è stato vittima del sisma e che si è velocemente spopolato. Ma non è certo creando nuovi squilibri che si farebbe giustizia ad una realtà martoriata come quella che si trova nel cratere. A parte il binomio costa-entroterra, tra l’altro, il voto ponderato rischia di dare poco peso ai comuni piccoli. Sia quel che sia, la linea ufficiale non è ancora stata decisa: a giocare un ruolo fondamentale, a tal proposito, sarà il comune di San Benedetto, che fa parte del Cal e che potrà esprimere il proprio parere in quella sede. "E’ bene – dice la consigliera provinciale Aurora Bottiglieri – che tutte le realtà del Piceno si esprimano ufficialmente sulla gestione della sanità. Decisioni importantissime stanno per essere prese ed è inaccettabile che il tutto venga stabilito unilateralmente da parte della regione".

