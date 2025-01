Conferenza dei sindaci, è scontro. Casini attacca: "Mesi di ritardi"

"Il piano di riorganizzazione che ci apprestiamo a presentare è molto equilibrato, tenendo conto anche di quello che succederà fra Ascoli e San Benedetto, con l’obiettivo di cercare di mantenere sempre un equilibrio tra tutte le nostre strutture erogative sul territorio". Il direttore generale dell’Ast di Ascoli Nicoletta Natalini va oltre le polemiche che si sono ripetute in questi giorni riguardo l’immediato futuro della sanità picena. Si è parlato, ad esempio, del reparto di salute mentale con in vista novità che non piacciono a molti. "Per quanto riguarda la salute mentale non cambia niente. In questo momento abbiamo i due direttori del Sert che sono andati tutti e due in pensione e quindi abbiamo fatto temporaneamente un facente funzione. Vediamo gli sviluppi" ribatte, senza però entrare nello specifico. Natalini ha aggiunto che "quest’anno porteremo a compimento tanti bandi e tante coperture e espleteremo le procedure per il direttore del servizio veterinario e per il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sempre del dipartimento di prevenzione. Inoltre abbiamo già predisposto i profili e fatto il passaggio dovuto con il comitato aziendale per i profili della di Ascoli, della medicina di San Benedetto e della nefrologia, anche perché i profili li preparano i direttori di dipartimento e poi dopo noi li dobbiamo valutare". Sul suo futuro alla Ast di Ascoli Natalini è chiara. "E’ la sesta volta in un anno che dicono che io vado via. Allora, ad oggi di sicuro io non so niente, quindi lo sanno gli altri, non lo so io" ha detto ieri il direttore generale. Tornando al piano di riorganizzazione, il 21 gennaio è convocato il collegio di direzione, il 22 ci sarà l’incontro coi sindaci e il 23 coi sindacati; la settimana successiva sarà la volta delle associazioni presenti sul territorio.

Per la capogruppo del Partito Democratico della Regione Anna Casini tutto l’iter è però in ritardo. "Dopo mesi di ritardi, i sindaci della provincia di Ascoli, peraltro costituiti come Conferenza, non hanno ancora ricevuto alcuna bozza dell’atto aziendale sanitario. Un fatto grave – sostiene Casini – visto che il documento rappresenta lo ’statuto’ dell’azienda e deve contenere le modalità di funzionamento della stessa. Nella sanità ascolana la parola partecipazione è stata da tempo sostituita dalla comunicazione, ma delle scelte già effettuate. Quando la trasparenza e la condivisione vengono negate, è legittimo il sospetto che ci sia qualcosa da nascondere: quali saranno le ’fregature’ per i cittadini piceni?".

Peppe Ercoli