Conferenza dei sindaci, il no di Bochicchio

Si è riunita la Conferenza dei sindaci, per la sanità, che ha eletto presidente Daniel Matricardi di Montaldo L’organismo rappresentativo delle autonomie locali ha funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria e di partecipazione alla programmazione dell’attività. Il sindaco Mauro Bochicchio di Castel di Lama dopo aver votato no ha voluto togliersi alcuni sassolini dalle scarpe: "Nella nostra regione – tuona Bochicchio - chi rappresenta più persone e i loro bisogni vale meno di chi ne rappresenta poche. Il comune di Acquasanta Terme – spiega – conta meno di 2.500 abitanti, ha un peso nell’assemblea molto di più grande di Grottammare la cui popolazione supera i 15.000 abitanti. Acquasanta, Arquata del Tronto, Montegallo e Montemonaco insieme sommano 4.300 abitanti eppure hanno un peso maggiore delle città di Ascoli Piceno e San Benedetto che sono 10 volte più popolose. La spiegazione – prosegue indignato il sindaco – è semplice: la Regione ha deciso che il peso delle persone si misura in chilometri quadrati. In questo teatro dell’assurdo non ci si deve stupire se chi viene eletto presidente prenda meno voti di chi viene eletto vicepresidente. Mi sono dilettato – ha concluso Bochicchio – a cercare sui siti di regioni, a statuto ordinario, per vedere se vi erano situazioni analoghe, che utilizzassero questo sistema di rappresentatività inversa. Il risultato è che non ho trovato una sola regione che applicasse un simile sistema, spero tanto di aver cercato male".