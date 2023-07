Confermata la Bandiera Lilla "Soddisfatti del lavoro svolto"

La Bandiera Lilla, che premia i comuni con un’accessibilità superiore alla media e che, soprattutto, vogliono continuare ad incrementarla nel tempo, è stata riconosciuta al comune di Cupra Marittima anche per l’anno 2023. La verifica del 9 giugno ad opera degli esperti della commissione per accertare il mantenimento dei lavori realizzati in passato per l’abbattimento delle barriere e le nuove opere tese a migliorare l’accessibilità alle persone disabili, hanno ottenuto positivi riscontri. Grande rilievo, nella valutazione, ha avuto il bagno autopulente, con accesso anche in carrozzina, nel borgo storico di Marano. È stato inoltre realizzato uno scivolo per facilitare l’accesso al parco di via Ruzzi, senza dimenticare la partecipazione del comune di Cupra al ’Marche for Hall’ che ha in calendario una serie di passeggiate inclusive e passeggiate sonore, per consentire la visita di persone con disabilità ai siti d’interesse culturale, come ad esempio al parco archeologico naturalistico ’Civita’ di Cupra Marittima. Per l’ottenimento del vessillo lilla il comune di Cupra aveva già realizzato alcune opere importanti, tra cui le passerelle con passamano per l’accesso diretto sul mare e la messa a disposizione di sedie job presso gli chalet del comune. "Siamo soddisfatti di questo riconoscimento perché rappresenta la continuità di un percorso, iniziato qualche anno fa, che vogliamo fortemente portare avanti. Tante le opere realizzate e quelle in progetto destinate al miglioramento dell’inclusività – afferma il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni –. Obiettivo che deve essere comune per le attività dell’amministrazione, ma anche per quelle delle strutture ricettive, operatori economici e turistici. Questo riconoscimento 2023 inoltre ci dà un nuovo stimolo per proseguire su questa strada".

Marcello Iezzi