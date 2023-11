Confermata l’adesione con la cooperativa ’Bandiera Lilla’

Il comune di Grottammare ha confermato l’adesione alla cooperativa sociale ’Bandiera Lilla’, che si pone come obiettivo il miglioramento dell’accoglienza verso i turisti e non solo loro, con disabilità visive, auditive, motorie e patologie alimentari. Va ricordato che l’organizzazione concede il riconoscimento ai Comuni che hanno una particolare attenzione verso il turismo disabile. In questa direzione, negli ultimi anni, l’assessore ai servizi sociali, Monica Pomili, si è impegnata molto ottenendo ottimi risultati. Ricordiamo alcuni dei passaggi più significativi come l’acquisto delle sedie Job sole mare per accedere alla spiaggia, i cartelli turistici per indicare l’accessibilità ai disabili nei luoghi di interesse, passerelle per consentire l’accesso al mare e la realizzazione di una spiaggia libera ad alta accessibilità, l’acquisto di un nuovo pullmino per il trasporto dei disabili in carrozzina, sconti alle attività locali che abbattono le barriere architettoniche nei propri negozi. Scaduta la convenzione biennale, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha disposto il rinnovo dell’adesione al consorzio ’Bandiera Lilla’ che si occuperà di verificare le opere realizzate nel biennio precedente.