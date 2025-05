Confermate le tariffe della Tari, in consiglio approvato il bilancio

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Monteprandone, che si riunito martedì, è stato approvato il rendiconto di gestione 2024, con un risultato di amministrazione pari a 4.739.556 euro, che, al netto di accantonamenti, vincoli e destinazioni a investimenti, presenta una parte disponibile di 122.650,71 euro. "Un dato che conferma la solidità economico-finanziaria del comune di Monteprandone, frutto di un lavoro attento, efficiente e responsabile nella gestione delle risorse pubbliche", afferma in una breve nota il sindaco Sergio Loggi.

Durante la stessa seduta, sono state confermate le tariffe per la raccolta dei rifiuti (Tari) per il biennio 2024-2025, senza alcun aumento da parte del Comune. L’unica novità riguarda un contributo obbligatorio di 6 euro, introdotto a livello nazionale da Arera, finalizzato a compensare il minor gettito derivante dall’applicazione del nuovo bonus sociale Tari, che prevede una riduzione del 25% sull’importo della bolletta per le famiglie in condizione di disagio economico.

"L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno in una gestione trasparente, responsabile e vicina ai bisogni della cittadinanza", la conclusione del sindaco di Monteprandone Sergio Loggi.