27 set 2025
MARCELLO IEZZI

Confermato il doposcuola per la Primaria

Anche per quest’anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Acquaviva Picena ha confermato il servizio di doposcuola dedicato ai bambini della Primaria: iniziativa che in questi anni si sta rivelando fondamentale per molte famiglie.

"Questo nuovo servizio per Acquaviva è stato attivato all’indomani delle elezioni del 2022 e, in questi anni, l’Amministrazione è riuscita a garantire un supporto educativo e organizzativo che non era affatto scontato: un impegno concreto garantito alla collettività – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli – L’obiettivo è dare risposte alle esigenze delle famiglie. Il numero di iscritti al servizio è significativo, segno evidente di quanto sia sentita la necessità di un supporto pomeridiano per i più piccoli.

Molti genitori, impegnati con il lavoro, trovano nel doposcuola un aiuto concreto per la gestione quotidiana dei figli, garantendo loro un ambiente sicuro e stimolante anche dopo l’orario scolastico. Un sentito ringraziamento va alla cooperativa Veritas, che gestisce il servizio con professionalità e competenza, contribuendo a creare un clima educativo di qualità. Un grazie speciale anche a tutte le famiglie che hanno creduto nel progetto e lo sostengono con fiducia".

