Confindustria e imprenditori all’incontro

Confindustria Ascoli all’ex Carbon con imprenditori e rappresentanti istituzionali. L’incontro è servito ad analizzare il futuro dell’area industriale e al confronto hanno preso parte l’Assessore all’Industria della Regione Marche, Andrea Antonini, e il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, i quali, insieme agli imprenditori presenti hanno analizzato il progetto C.Next Piceno. Il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli ha sottolineato come la riunione sia stata "uno degli ultimi appuntamenti a carattere industriale all’interno di un sito storico, oggi oggetto di un radicale processo di trasformazione". Durante i lavori, il sindaco Fioravanti ha illustrato, attraverso la presentazione di alcuni rendering progettuali, la visione dell’amministrazione per la riconversione dell’area, ringraziando Confindustria per aver scelto il sito come sede dello sviluppo del Polo C.Next. Significativi anche gli interventi di Roberta Faraotti, vicepresidente di Confindustria Ascoli e presidente dell’Ets Rigenerazioni, e di Stefano Soliano, Amministratore Unico di C.Next Piceno Srl, che ha illustrato il potenziale contributo della rete C-Next all’interno di progetti di incubazione e sviluppo imprenditoriale, ispirati a esperienze già attuate a Lomazzo e Ivrea. Alla riunione hanno partecipato anche Roberto Cardinali, Presidente di Confindustria Marche, Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona, e la Direttrice di Confindustria Marche, Paola Bichisecchi, che hanno raccolto – in una sessione dedicata – le testimonianze e le istanze degli imprenditori locali. Tra le problematiche emerse con maggiore frequenza: le carenze infrastrutturali e del sistema dei trasporti, l’eccesso di burocrazia, e la percezione di distanza delle pubbliche amministrazioni dalle esigenze quotidiane delle imprese.