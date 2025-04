Confindustria, Ferraioli all’attacco sul Consind

Durante il consiglio generale di Confindustria Ascoli il presidente Simone Ferraioli ha illustrato i risultati ottenuti nel primo trimestre 2025, dai progressi nell’area Ex-Carbon ai percorsi di formazione Its e nelle attività di orientamento, inclusi eventi con scuole e aziende, come il Pmi day. Tuttavia, il nodo principale discusso dai presenti è stata la situazione critica del Piceno Consind. Ferraioli ha evidenziato l’assenza di interventi risolutivi nonostante la gravità della crisi certificata da studi condotti dall’Univpm su incarico del Comune di Ascoli Piceno. Il nuovo regolamento sulla manutenzione stradale, che ha generato costi elevati per le imprese senza miglioramenti tangibili, ha portato anche il Comune di Monteprandone a intervenire nel dibattito. La Regione Marche, tuttavia, ha risposto che non esistono le condizioni tecniche per un commissariamento del Consind, una posizione giudicata incomprensibile dagli imprenditori e dalle amministrazioni locali. Ferraioli ha sottolineato il rischio di "gravi perdite nei bilanci comunali", dato che diversi revisori dei conti pubblici stanno sollecitando le amministrazioni a riservare fondi per un probabile ripianamento del debito del Consorzio.