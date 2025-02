Confindustria sui dazi : "Boomerang per gli Usa"

L’attacco frontale di Donald Trump all’Europa con l’innalzamento dei dazi rischia di generare pesanti ripercussioni sul sistema economico del Piceno. Al presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli abbiamo chiesto quale sarà l’impatto che l’aumento dei dazi potrebbe avere sulle dinamiche commerciali delle aziende del Piceno: "Sicuramente alcuni settori saranno penalizzati più di altri, anche in base alla tipologia di produzione. Da un lato immagino una difficoltà immediata per tutte le aziende che devono scambiare semilavorati e materie prime e che si rivolgono prevalentemente ad altri operatori, come la meccanica e la chimica, mentre l’impatto per le aziende esportatrici di beni finiti, pensiamo alla moda o all’alimentare, dipenderà molto dal mercato. Non dimentichiamo che in questi settori siamo esportatori di beni di alta gamma e che chi ha il potere d’acquisto negli Usa non credo si lascerà condizionare più di tanto nell’acquisto dei nostri prodotti".

Avete in programma delle iniziative anche con Confindustria nazionale per tutelare le imprese?

"Confindustria raccoglie numerose federazioni che sono gia` a lavoro per analizzare l’impatto di queste misure. Ci aspettiamo sicuramente delle attività nel settore nel legno e della moda. Proprio ieri le dichiarazioni del Presidente di FederlegnoArredo, che fanno eco a quelle di Emanuele Orsini, che vanno nella direzione di spronare l’UE a mettere in campo subito contromisure efficaci per tutelare le filiere produttive che saranno colpite e dove le PMI si troveranno in maggior difficoltà".

Tra le vostre richieste di Confindustria all’UE ci sono la sburocratizzazione, meno norme e lo stop a multe e dazi autoimposti della manifattura europea?

"L’efficientamento della macchina pubblico-amministrativa è un nostro cavallo di battaglia già da prima della questione dazi quindi ovviamente ora diventa ancora più urgente. Ma credo che tra le priorità assolute vi sia la questione energetica. Basta guardare quello che sta accadendo in Germania ancor prima dell’entrata in vigore dei dazi".

Secondo lei l’innalzamento dei dazi potrebbe accelerare il processo di deindustrializzazione del nostro sistema economico?

"Non credo. Anzi, immagino uno scenario in cui si rafforzeranno legami commerciali con altre aree del mondo. Nel medio periodo questi dazi diventeranno un boomerang per gli Stati Uniti, che si isoleranno commercialmente lasciandoci campo libero su altre rotte come quelle con la Cina, il Giappone e il Sud America".

Avete intenzione di avviare un confronto con le istituzioni locali (Regione Camera di Commercio ecc) per supportare le aziende in questa fase?

"ll supporto alle imprese è la nostra mission quindi siamo pronti a mettere in campo le risorse necessarie per non lasciarle sole ed aiutarle a trovare nuove strategie per mantenere i livelli produttivi ed occupazionali".

Vittorio Bellagamba