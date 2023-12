Confindustria vede rosa. Mille posti di lavoro nel 2024

Confindustria Ascoli attende con impazienza l’arrivo del 2024 per cambiare marcia e rilanciare l’economia del territorio. Secondo i dati Istat raccolti nel Piceno il nuovo anno potrebbe permettere alle quasi trecento associate (285 per l’esattezza) di svoltare grazie ad un fabbisogno di mille posti e oltre 500 milioni di euro da investire. A parlare di tali numeri è stato il consiglio di presidenza nel corso del consueto appuntamento di fine anno che ha permesso di esporre un bilancio positivo della situazione provinciale.

"Riscontriamo che ancora oggi siamo un territorio che si vende male – commenta il presidente Simone Ferraioli –, perché non c’è la percezione delle reali opportunità che offre. Nel corso del 2023 abbiamo avuto risposte importanti su tutto il discorso relativo alle iniziative rivolte alle scuole. A questo aggiungiamo che abbiamo il gruppo giovani più nutrito delle Marche con 40 partecipanti. Abbiamo fatto un lavoro importante e insieme all’amministrazione comunale stiamo studiando dei piani innovativi. Riteniamo che la qualità della vita incida su chi deve scegliere se andare a vivere in un territorio o meno. E alla luce dei dati raccolti possiamo dire di avere un futuro davanti. Inoltre nel 2024 vedremo sbarcare nel nostro territorio una realtà importante come ComoNext. Stiamo mettendo in piedi tante collaborazioni utili per consentire ad una realtà piccola come la nostra di poter agganciare treni importanti". Dall’analisi svolta infatti risulta che nel Piceno vi sia una forza lavoro potenziale di 92.500 unità a fronte di 86.300 occupati, e quindi con una disoccupazione effettiva di 6.500 unità al 2022. La percentuale risulta del 4.7% se si guarda la sola popolazione maschile nella fascia dai 16 ai 74 anni. E nel corso dell’ultima annata la stessa è stata ulteriormente ridotta. Dallo studio fatto nelle aziende associate però è emerso un dato molto significativo. Sono infatti almeno un migliaio i posti di lavoro che le aziende potrebbero assorbire nel corso dei prossimi mesi. E a ciò vanno ad aggiungersi oltre 500 milioni di investimenti. Ben 216 di questi verranno realizzati da soltanto 17 delle 285 associate di medie e grandi dimensioni. Numeri degni di nota anche per quanto riguarda il fatturato complessivo delle aziende chiamate in causa dove, rispetto all’ultimo esercizio contabile, è emerso un ammontare complessivo di poco superiore ai 4.3 miliardi di euro. Altro dato decisamente confortante che testimonia un aumento del 23% rispetto al fatturato dichiarato ad ottobre 2022 quando ci era riusciti a raggiungere 1.8 miliardi. Allo stesso mese dell’anno che volge al termine invece si è arrivati a toccare i 2.2 miliardi. Una ripresa incoraggiante che fa ben sperare per il futuro.

Massimiliano Mariotti