Congresso nazionale di chirurgia a palazzo dei Capitani

Domani, dalle 9, palazzo dei Capitani ospiterà il congresso nazionale dal titolo ‘Tecniche mininvasive nella riparazione dei difetti di parete: una chirurgia ’banale?’. Presidente del congresso è il direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale dell’ospedale di Ascoli, Andrea Gardini.

I difetti della parete addominale costituiscono una fra le più frequenti patologie che il chirurgo si trova ad affrontare. La chirurgia di parete viene spesso derubricata come chirurgia ‘banale’ o, comunque, ‘minore’ per il chirurgo, ma rappresenta una patologia a volte invalidante per il paziente e gli esiti del trattamento devono essere ottimi, per consentire la ripresa delle consuete attività della vita e un miglioramento sensibile della qualità della vita stessa.

Per poter approcciare e trattare in maniera ottimale i difetti di parete è indispensabile conoscere adeguatamente tutte le tecniche chirurgiche disponibili, da quelle tradizionali alle nuove mininvasive, che, quando applicabili, offrono notevoli vantaggi per il paziente, in termini di rapidità di guarigione e minori complicanze. Il convegno tratterà della tematica con l’intervento di esperti professionisti di livello nazionale e regionale.

l. c.