Congresso Pd rinviato. Diktat dall’alto, Camela:: "Ci preparavamo da mesi"

Il treno in corsa per il rinnovo del direttivo della sezione locale del Pd a Castel di Lama si interrompe alla prima fermata. Il rinnovo è stato caratterizzato da una serie di discussioni piuttosto accese, un dibattito al vetriolo, tra chi chiedeva il tempo e chi non aveva più tempo e voleva subito il congresso. Sta di fatto che i lavori, che si dovevano tenere ieri sera, sono stati rimandati, perché troppo vicini alle amministrative e alle europee. Una lettera del Pd nazionale lascia poco spazio ai dubbi: il congresso va rinviato. Il commissario Vincenzo Camela, che in questi mesi ha vissuto momenti a dir poco difficili, messo sulla graticola dalla diverse anime del Pd, non sa più a che santo votarsi. "E’ stato un lavoro lungo ed estenuante – ha dichiarato Camela – durato circa 10 mesi, perché dopo il commissariamento del circolo per le vicende post elettorali del 2023, il partito era dilaniato e diviso in tante correnti, abbiamo aspettato che si placassero gli animi, per celebrare con serenità questo congresso che doveva dotare il nostro circolo di una nuovo segretario e di una nuova classe dirigente, capace di dare voce ai tantissimi iscritti". Camela con una breve lettera ha informato, non senza imbarazzo, tutti del rinvio: "Ieri sera è arrivata la lettera del nazionale che ci invitava -obbligava a rinviare il congresso. Sono rimasto basito, sto valutando le necessarie ed eventuali conseguenze".

m.g.l.