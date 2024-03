’Connessione adulto-adolescente’. Giovedì l’incontro per le famiglie

’Connessione adulto-adolescente: istruzioni per l’uso’ è il titolo del prossimo incontro per famiglie denominati ’Navigare l’adolescenza’. Appuntamento a giovedì 28 marzo con la psicologa e psicoterapeuta Danila Luzi (ore 21, Sala consiliare). Dopo aver affrontato il tema delle dipendenze tecnologiche con il dottor Roberto Giostra, il programma di incontri mette a fuoco la relazione tra i giovani e gli adulti e come costruire tale relazione. L’iniziativa ha preso il via la scorsa settimana, a cura dell’assessorato all’Inclusione sociale con la collaborazione di un gruppo di professionisti che hanno già affrontato le tematiche adolescenziali con i ragazzi delle scuole di Grottammare. Gli appuntamenti riprenderanno dopo Pasqua, a iniziare dall’11 aprile con "Rabbia e aggressività negli adolescenti, a cura di Roberto Giostra psicologo e psicoterapeuta. Gli incontri si terranno sempre nella sala consiliare, alle ore 21. Ingresso gratuito.