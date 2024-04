Conoscere, per contrastarla, la violenza di genere. Lunedì un convegno, presente il ministro Roccella

Lunedì prossimo alle ore 17 presso l’Hotel Calabresi si terrà il convegno dal titolo "Donne e Diritti. Conoscere per contrastare la violenza di genere". L’evento, organizzato dall’associazione sambenedettese Giustizia Donna, vuole sensibilizzare sulla violenza contro le donne e di fornire informazioni per riconoscerla e contrastarla. Relatrice d’eccezione l’on. Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia. Interverranno anche l’avv. Francesca Biancifiori, presidente dell’associazione Giustizia Donna, il sottosegretario all’Economia e Finanze onorevole Lucia Albano e la senatrice Elena Leonardi, vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. L’evento, patrocinato dalla Regione Marche e dall’Ordine degli Avvocati di Fermo, è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli e consente il riconoscimento di due crediti formativi.