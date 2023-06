Conquistare medaglie, obiettivo Piazzarola per le gare interne di sabato e domenica

Conquistare qualche medaglia. È questo l’obiettivo principale anche per il sestiere della Piazzarola, in vista delle gare interne di sabato e domenica che coinvolgeranno gli sbandieratori e i musici ascolani. Da ricordare che l’ordine di esibizione per le due specialità del sabato sera, ovvero il singolo e la piccola squadra, verrà sorteggiato nella mattinata proprio di sabato primo luglio, in pinacoteca, al termine della cerimonia per la presentazione del Palio di luglio. Nella serata di domenica, invece, per le altre tre specialità in programma ovvero coppia, grande squadra e musici si seguirà l’ordine inverso della classifica provvisoria. Queste, intanto, le ‘formazioni’ scelte dai biancorossi per il weekend di emozioni a piazza Arringo, con la Piazzarola che proverà a dare filo da torcere agli avversari.

Singolo: Simone Salusti.

Coppia: Simone Salusti e Giorgio Polucci.

Piccola Squadra: Simone Salusti, Giorgio Polucci, Claudio Agostini, Alessio Sabbatini, Filippo Paolo Giorgi e Luca Celani. Grande Squadra: Simone Salusti, Giorgio Polucci, Claudio Agostini, Alessio Sabbatini, Filippo Paolo Giorgi, Luca Celani, Daniele Guarini e Fabio Celani.

Musici: Riccardo Spinozzi, Giorgio Bonelli, Luigina Federici, Elisa Sirocchi, Riccardo Testa, Lucrezia Piermarini (tamburini), Sabrina Pulsoni, Chiara Camaioni, Alessandra Marozzi, Federica Desideri, Micaela Marozzi, Paola Piccinini, Angelica Fanini, Melissa Canala e Vanessa Canala (chiarine).