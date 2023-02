Conquistato il pass per le finali

Nell’ambito del progetto di attività motoria denominato ‘Tutti in campo’, voluto e organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è tenuta a San Benedetto del Tronto presso la palestra delle scuole Curzi, la fase provinciale del torneo di volley; anche quest’anno, come da tradizione, la classe 3A si è distinta tra tutte le terze e parteciperà alle regionali. In questo torneo si sono sfidate inizialmente le classi di uno stesso istituto in una competizione 3 contro 3, quindi il torneo interscolastico, dove la squadra campione dell’IC Spinetoli – Monsampolo – Acquaviva ha inanellato una serie di vittorie sconfiggendo: Montegranaro, le Curzi di San Benedetto, la Falcone-Borsellino di Offida e la squadra di Villa Pigna, dopo una battagliata partita vinta in rimonta. Ora la squadra vincitrice, la 3A dell’istituto Giovanni Paolo XXIII, fiera del premio ricevuto, guidata dal professor Di Sabatino, sfiderà le pari età delle scuole delle altre province marchigiane, ansia e sudore che non fermeranno le giovanissime e bravissime atlete.