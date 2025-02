Consegnate le chiavi della città alla contrada de La Guazza

Offida entra nel vivo dei festeggiamenti del Carnevale storico. Al Serpente Aureo si è tenuta la consegna delle chiavi della città alla congrega de La Guazza, nata nel 2005, così chiamata perché i congreganti sono della Val Tesino, un luogo freddo, umido e nebbioso. Il sindaco Luigi Massa dopo un’attenta riflessione ha deciso per La Guazza, che ora simbolicamente sarà padrona della città.

Si apre così la 501 edizione del Carnevale storico offidano: il sindaco Massa ha invitato tutte le congreghe a riconsegnare le chiavi, assegnate per i 500 anni del Carnevale offidano e ha donato a tutti una targa commemorativa. Le chiavi sono stati riposte in uno scrigno e saranno custodite negli archivi comunali, a futura memoria per chi ne riceverà la testimonianza.

"Per il primo cittadino – ha esordito Massa – il Giovedì grasso è una giornata particolare". Si tratta dell’evento più intimo, Offida condivide tutto del Carnevale, ma la consegna delle chiavi è qualcosa che appartiene strettamente alla città. "Il Carnevale – ha tenuto a precisare il sindaco - segna la nostra vita, con le ricorrenze delle congreghe che diventano di comunità".

Le congreghe sono l’anima del Carnevale storico di Offida hanno lo scopo di creare baldoria, ma soprattutto di aggregare, famiglie, amici e forestieri. Quindi tutti pronti all’adunanza delle congreghe che sotto l’inno di ‘Addio Ninetta addio’ regaleranno un’altra fantastica festa. Intanto scatta il conto alla rovescia per il Bove Finto.

Maria Grazia Lappa