Consegnate le Stelle al Merito. Insigniti sei cittadini fermani

Con decreto del Presidente della Repubblica, il Primo Maggio, ad Ancona, sono stati insigniti della decorazione della “Stella al Merito del Lavoro” e del titolo di Maestro del Lavoro sei cittadini della provincia di Fermo. L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30 Dicembre 1923 e di cui appunto lo scorso anno sono stati celebrati i Cento Anni di costituzione, interessa, annualmente, sul territorio nazionale 1000 lavoratori (o ex lavoratori) dipendenti del settore privato, su una platea di oltre 18 milioni di dipendenti, di cui per il corrente anno 2024, 29 sono della Regione Marche e appunto 6 della provincia di Fermo, ai quali è stato conferito, dal Prefetto di Ancona Saverio Ordine, per conto del presidente Mattarella, il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale. La cerimonia, come già per altre precedenti analoghe occasioni, si è svolta all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, alla presenza delle massime autorità regionali ed i nuovi insigniti saranno accompagnati per l’occasione dai propri familiari, dai referenti delle loro aziende, nonché dai sindaci dei comuni di residenza.

I nuovi sei maestri della Provincia di Fermo sono: Gianluca Pagliaccio di Porto San Giorgio, da 27 anni impiegato presso Pfizer Italia srl; Maria Grazia Pallotti di Magliano di Tenna, da 35 anni impiegata presso studio notarile; Primo Tacchetti di Fermo, pensionato e già impiegato per per 32 anni presso Federazione Coldiretti; Marcello Teodori di Rapagnano, da 36 anni operaio presso Principi Rosalba & C.; Barbara Topini di Monte Urano, da 35 anni operaia presso Principi Rosalba & C.; Fabio Vallorani di Ortezzano, da 37 anni funzionario di Poste Italiane. Soddisfazione è stata espressa dal Console dei Maestri del Lavoro Giorgio Fiori che, anche a nome di tutto il consiglio direttivo del Consolato piceno-fermano, si è personalmente complimentato con i neo insigniti, e sarà presente alla cerimonia di Ancona, con il segretario Alfredo De Marco, per portare anche il saluto a tutti i 29 insigniti della Regione, nella sua veste di Console delle Marche. Il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ha partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito insieme con i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti,