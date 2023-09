Consegnati arredi e sussidi informatici

Le aree interne Picene non hanno fatto mancare la loro presenza al suono della prima campanella per gli studenti del territorio. Con capofila l’Unione montana del Tronto e Valfluvione, hanno infatti dato seguito a un piano di supporto alle scuole, concretizzatosi già con l’installazione e la consegna degli arredi e dei sussidi informatici previsti, così da consentire agli alunni dei plessi interessati dal progetto di iniziare al meglio l’anno scolastico. Il costo dell’intera operazione ammonta a 194.000 euro. Garantire la connessione in alcuni degli edifici scolastici delle aree interne per permettere a docenti e studenti l’accesso a prestazioni e contenuti digitali, al fine di consentire lo sviluppo di nuove strategie didattiche in una logica di integrazione con le dotazioni tecnologiche già in possesso delle scuole stesse: questo l’obiettivo principale dell’intervento a favore delle scuole nelle Aree interne Picene. Soddisfatto il presidente dell’Unione montana del Tronto e Valfluvione e portavoce delle Aree interne Picene, Giuseppe Amici. "Siamo fieri di aver realizzato un progetto finalizzato ai più piccoli, affinché possano studiare, apprendere e crescere in luoghi adeguati e all’avanguardia". I plessi interessati sono: Isc Rotella-Montalto (scuole medie di Castignano e Montalto, scuole primarie di Rotella e Carassai), Isc interprovinciale dei Sibillini (scuole primaria e media di Comunanza e di Force), Isc Tronto e Valfluvione (scuola primaria di Venarotta e scuole primaria e media di Roccafluvione), Isc Ripatransone (scuole primaria e media di Cossignano), Isc Offida (scuole primaria e media di Appignano, scuole primaria (circonvallazione Carosi e viale Ciabattoni) e secondaria di primo grado di Offida). Per quanto riguarda invece la fornitura di arredi e sussidi informatici che sono stati consegnati e quindi utilizzabili: 14 cattedre, 14 sedute su ruote, 224 banchi monoposto con sottopiano in griglia, 224 sedie monoscocca in ppl su ruote con elevazione a gas, 14 armadi per archivio in metallo, 14 lavagne magnetiche utilizzabili con pennarelli a secco e adatte per proiezioni interattive e non. 224 notebook con 14 armadi per il loro alloggiamento, e 14 lavagna Lim.