Conservatorio e Vivaldi: i musicisti di domani

L’Istituto Musicale Antonio Vivaldi al centro della formazione pre-universitaria, grazie all’accordo che presto verrà ufficializzato, con una convenzione con il Conservatorio di Teramo. E’ ricco di progetti, il futuro della realtà musicale sambenedettese: dalla crescita in termine di formazione, alla nuova sede in via Vittorio Veneto, attiva in parte dal mese di ottobre, alla volontà dell’internalizzazione dell’istituto. "Con il nuovo cda e soprattutto con la volontà dell’amministrazione il Vivaldi è cresciuto molto in termini di frequenza e di contributi, con l’utenza aumentata del 22%, grazie ai progetti che abbiamo messo in campo e con gli ulteriori. A cominciare dalla nuova sede, in via Vittorio Veneto, che a causa dei lavori di ristrutturazione per avere i giusti presidi rispetto all’acustica, comporterà lo slittamento dell’avvio ad ottobre", ha affermato l’assessore alla cultura Lina Lazzari. "Federico Paci, grandissimo mio amico sin da bambini, dai tempi della banda di San Benedetto, è un grande artista, gia direttore dell’Istituto Braga. Condividiamo l’idea di far brillare il Vivaldi: la nostra città si merita una cultura corrisposta, organizzeremo master class con colleghi di grande professionalità". Dal canto suo, Paolo Miti ha sottolineato la sua sopresa quando gli hanno proposto di entrare a far parte del Cda del Vivaldi: "Vengo da un altro ambiente e delle procedure della musica classica non sapevo molto, ma ho sempre cercato di dare il mio meglio. Lito è una persona molto determinata, che vuole alzare l’asticella per il Vivaldi e per San Benedetto. Sono molto colpito dal suo impegno, mi piace farmi trasportare e l’amministrazione ci sta supportando in questo entusiasmo".

"Siamo soddisfatti dei due concerti che abbiamo eseguito: una parte classica, con ragazzini e adulti e un secondo, per una parte più leggera. Oggi queste istituzioni hanno aperto ad altri linguaggi, ci sono però percorsi da seguire. Intanto, abbiamo riprogrammato per il 15 agosto un concerto, Ensemble del Vivaldi. E il Vivaldi ricorrerà sempre nelle varie date importanti – è il pensiero di Federico Paci –. Da qui ai prossimi tre anni, creeremo un percorso, con progetti da realizzare e il Vivaldi sarà al centro di una serie di attività e di varie ramificazioni, sociali, anche legate alla cultura e al turismo che devono essere portate nella città. Abbiamo creato un accordo di formazione per giovanissimi e giovani con il Conservatorio di Teramo, di cui sono direttore. Ciò determinerà nuove assunzioni, tramite bandi, per poter coprire nei corsi almeno il 70% degli strumenti. Poi c’è internazionalizzazione del Viv, siamo nella fase iniziale". Secondo l’assessore Tonino Capriotti, "i lavori nella nuova sede prenderanno il via entro fine mese per un primo step ad ottobre e la concuslione a dicembre. Il progetto è stato realizzato in base alle esigenze prospettate dal Vivaldi stesso". Stefania Mezzina