Consigliere comunale condannato per peculato: Buonopane in carcere

Ascoli, 16 giugno 2023 – Deve scontare una condanna a 4 anni e 3 mesi a seguito di una condanna per peculato. Per questo è finito in carcere l’ascolano 68enne Ignazio Buonopane per ordine della Procura che ha preso atto del fatto che l’iter giudiziario è stato completato e la condanna è diventata definitiva. L’accusa che il pm Sara Cuccodrillo ha mosso a Buonopane è quella di aver trattenuto per sé stesso i soldi che avrebbe invece dovuto gestire quale tutore di suo cognato, destinandoli per le sue esigenze. Nel corso del processo di primo grado iniziato nel 2019 sono stati ascoltati diversi testimoni fra cui la nipote di Buonopane. "Di quei soldi né mio padre, né noi familiari abbiamo mai visto nulla" ha detto la nipote. Buonopane è stato nominato amministratore di sostegno del cognato dal 2004. Il congiunto non stava bene, aveva importanti problemi di salute per cui il giudice tutelare ha nominato quale amministratore di sostegno Buonopane, d’accordo i familiari. Ha mantenuto questo ruolo fino a quando nel 2016, su istanza, lo stesso giudice ha disposto la revoca.

Ma cosa è successo in questi dodici anni? "E’ successo che mio padre percepiva una pensione di 364 euro mensili che finivano nel conto corrente che mio zio Ignazio gestiva su mandato del giudice tutelare e nella veste di tutor – ha raccontato la nipote – soldi che sarebbero dovuti servire per le quotidiane necessità di mio padre impossibilitato a farlo da solo, ma né lui né io e mia madre abbiamo mai visto un euro".

Il pm Cuccodrillo ha cercato di capire allora chi e come ha provveduto alle esigenze della persona ammalata. "Siamo state io e mia madre, a nostre spese; a mio zio non abbiamo mai chiesto nulla anche perché ci diceva che quei soldi lui li considerava un compenso a lui destinato per il fatto di essere stato nominato amministratore di sostegno di mio padre".

La donna ha prodotto in tribunale l’estratto conto di una tessera bancomat agganciata al conto corrente dove venivano versati i soldi della pensione del padre. "Ci sono spese che mio padre non era assolutamente in grado di fare, non essendo autonomo, ma non le abbiamo fatte nemmeno io o mia madre. I soldi li ha sempre gestiti esclusivamente mio zio Ignazio".

Impegnato per anni nel sociale e in politica, Buonopane è consigliere comunale di Palmiano, essendo stato eletto nel 2019 con una lista civica per la quale era candidato sindaco, sconfitto da Giuseppe Amici.