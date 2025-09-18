Consiglio appeso a un filo: maggioranza in bilico

Il prossimo consiglio comunale, che dovrebbe svolgersi nel pomeriggio di mercoledì prossimo, 24 settembre, a rischio stallo. L’assise, che avrà tra i suoi punti principali l’approvazione del bilancio consolidato, potrebbe assumere connotati particolari, poiché la nuova configurazione politica rischia di generare un equilibrio totale tra maggioranza e opposizione. Entrambe le parti, infatti, contano allo stato attuale 12 componenti ciascuna. La situazione nasce dall’ingresso di Forza Italia in maggioranza, passaggio che ha comportato l’uscita dal gruppo delle consigliere di San Benedetto Viva. Un cambio di assetto che, almeno per qualche giorno, determina un fragile equilibrio. Questo quadro potrebbe influenzare lo svolgimento della seduta, soprattutto nella fase iniziale quando è necessario garantire il numero legale. A monte c’è il fatto che Stefano Muzi, capogruppo di Forza Italia, è diventato assessore perdendo lo status di consigliere comunale. Dunque il suo posto resta momentaneamente vacante. Ciò significa che mercoledì la maggioranza si presenterà in viale De Gasperi con una unità in meno. Questo perché Valerio Pignotti, primo dei non eletti, potrà entrare in consiglio al posto di Muzi soltanto a seduta iniziata. Prima di quel momento, il numero dei consiglieri effettivi resterà bloccato a 24, distribuiti in perfetta parità tra le due parti. In questo scenario, se l’opposizione decidesse di non presentarsi all’apertura dei lavori, il consiglio non avrebbe i numeri per partire. La mancanza del numero legale sarebbe uno schiaffo politico alla maggioranza, a testimonianza della sua precarietà. Un gesto simbolico che non cambierebbe la sostanza, ma che metterebbe in evidenza la tensione presente in aula. Va infatti ricordato che alla seconda convocazione basterebbero soltanto otto consiglieri presenti per dare il via alla seduta. L’eventuale sgambetto dell’opposizione avrebbe quindi valore più scenico che concreto. Resterebbe però l’immagine di un’amministrazione appesa a equilibri fragili e facilmente condizionabili da piccole mosse tattiche.

Sicura invece la presenza dell’assessora Lia Sebastiani, il cui futuro politico era stato messo in dubbio da possibili dimissioni legate a nuovi impegni lavorativi. Per il momento, stando a quanto trapela dall’amministrazione, tali dimissioni non si concretizzeranno. Sebastiani resterà in giunta almeno fino alle regionali, divenute ormai la data spartiacque della politica sambenedettese.

Emidio Lattanzi