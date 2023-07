Consiglio Comunale a Folignano per la Qualità dell'Acqua

Un consiglio comunale aperto sul tema dell’acqua, visto che quella che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni del territorio è spesso sporca. E’ quanto si svolgerà oggi, alle 18, a Folignano. Il consiglio era stato richiesto dal comitato ‘Acqua buona per Folignano’ a seguito della raccolta di oltre 1.500 avvenuta nel mese di maggio e ad una serie di incontri e richieste di chiarimenti ai diversi enti di riferimento. La stessa associazione aveva inviato una richiesta scritta al sindaco Matteo Terrani ed al consiglio comunale di farsi interpreti del disagio diffuso e pluriennale degli utenti del territorio rispetto alla fornitura idrica della Ciip Spa. "Il comitato, ricordiamo, ha espresso la richiesta di riduzione delle tariffe idriche – spiegano i componenti dello stesso –, ma anche di maggiore trasparenza della bolletta, di miglioramento della risorsa idrica, di un confronto con Ast e Arpam per piani di monitoraggio ambientale che siano condivisi e non scelti dal fornitore, riduzione delle perdite idriche con relativo piano di investimenti sul territorio. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare a questo primo momento di approfondimento per dimostrare come la partecipazione democratica sia utile a rappresentare la propria forza contrattuale, che come è evidente ha dato già un primo risultato. Dopo l’avvio, il 17 aprile scorso, della raccolta firme che si è conclusa il 19 maggio la Ciip ha ripristinato dalla metà di maggio la fornitura con le acque del Pescara. Questo è un dato di fatto".

Matteo Porfiri