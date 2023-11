Consiglio comunale, dalla Tari alla manutenzione

I lavori del Consiglio comunale di Grottammare, in programma oggi pomeriggio alle 16, saranno preceduti da 8 interrogazioni e 3 mozioni. "Uso improprio degli stalli di caricoscarico merci" e "Sicurezza stradale incrocio via PascoliPiazza Carducci" presentate dal consigliere Lorenzo Vesperini, "Piano di manutenzioni strade comunali – Riparto proventi derivanti dalle multe", presentata dal consigliere Marco Sprecacé. Di Tari parla l’interrogazione del consigliere Giuliano Vagnoni in materia di detrazioni per imprenditori agricoli, di "Rimozione delle barriere architettoniche nel cimitero" su iniziativa della consigliera Federica Concetti, e di "Installazione case dell’acqua" su proposta del consigliere Marco Sprecacè. Dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Tiziana Stampatori e Raffaele Rossi è l’interrogazione sul Concorso letterario "Città di Grottammare". Di Lorenzo Vesperini l’interrogazione su "Bidoni raccolta rifiuti in via San Tommaso d’Aquino". Le mozioni riguardano: il villaggio della piccola pesca (congiunta Grottammare C’è e Fratelli d’Italia), l’installazione di una centralina per il controllo elettromagnetico a Montesecco e interventi a contrasto degli allagamenti sulla Valtesino, di Vesperini.