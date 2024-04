Consiglio comunale, dalla tariffa Tari alla viabilità

Lunedì, alle 17,30, si riunirà il consiglio comunale di Grottammare. Il rendiconto della gestione finanziaria dell’anno 2023 e la destinazione del relativo avanzo, insieme all’aggiornamento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a seguito del quale si prospettano modifiche alle tariffe Tari 2024, figurano tra i punti in discussione del civico consesso. I lavori si apriranno con le mozioni e le interrogazioni proposte dai gruppi consiliari di minoranza. Si parlerà poi dell’individuazione degli spazi pubblici utilizzabili dalle attività del centro storico e del relativo regolamento e le novità in serbo per il Piano regolatore generale, finalizzate ad incrementare le possibilità abitative nelle zone rurali e a migliorare la viabilità lungo la SS16. La seduta si chiuderà affrontando due questioni di natura urbanistica. Nel primo caso, va in consiglio una variante al Prg per consentire la trasformazione ad uso residenziale, fino a un massimo di 120 mq lordi, di fabbricati agricoli non utilizzati. A seguire una variante parziale al Prg, per accordare a un privato il trasferimento di alcuni volumi insistenti all’intersezione tra Nazionale e Valtesino per realizzare sul posto una rotatoria.