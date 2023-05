Consiglio comunale, la nuova assise

Nuovo consiglio comunale di Grottammare, è già possibile fare una proiezione. Il più votato in assoluto è stato Luigi Travaglini di S e P con 497 preferenze, bene anche Manolo Olivieri 374, Bruno Talamonti (Città in Movimento) 322. Per il centro destra il più votato è stato Giuliano Vagnoni 197 preferenze, poi Raffaele Rossi 150 (FdI), per le liste a sostegno di Lorenzo Vesperini Eleonora Marini (città Unica) 126 voti. Il consiglio sarà formato dal sindaco Rocchi più 10 consiglieri delle liste in appoggio e 6 della minoranza. Resta fuori la grillina Alessandra Manigrasso. Il Consiglio potrebbe essere formato da: Rocchi, Lorenzo Rossi vice, Luigi Travaglini, Manolo Olivieri, Alessandra Biocca, Stefano Novelli, Marica Scipioni, Rossella Moscardelli (tutti di S e P) ma con la nomina degli assessori entreranno probabilmente Ionathan Chiappini e Martina Sciarroni e forse Gabriele Luzi. Poi Bruno Talamonti, Monica Pomili, Cristina Baldoni, Marco Tamburro (per Città in movimento) e pronto ad entrare anche Nicolino Giannetti e in pole position Oriana Vitarelli qualora fossero due gli assessori da assegnare a questa lista. Per la minoranza: Marco Sprecacè, più altri 4 consiglieri fra Giuliano Vagnoni e Federica Concetti (Grottammare C’è) Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori (FdI), oppure Paola D’Antonio (Lega-FI). Un solo consigliere per le liste civiche ed è Lorenzo Vesperini.

Marcello Iezzi