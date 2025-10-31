Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San Filippo

Cominceranno entro gennaio i lavori per la ripavimentazione di piazza Arringo, uno degli interventi più attesi del centro storico di Ascoli. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Marco Fioravanti nel corso del consiglio comunale, che si è svolto nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. L’obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è restituire nuova vita a una delle piazze più rappresentative della città, punto di incontro per cittadini e turisti e teatro di numerosi eventi culturali. Il sindaco ha inoltre precisato che in contemporanea partirà anche il cantiere per la ristrutturazione del Palazzo dei Capitani, simbolo civico per eccellenza, che resterà inagibile per almeno un anno e mezzo. A causa dei lavori, i futuri consigli comunali si terranno nella sala del consiglio provinciale a Palazzo San Filippo. L’amministrazione, inoltre, sta valutando la possibilità di individuare spazi alternativi per mostre, conferenze e incontri che tradizionalmente trovavano ospitalità proprio all’interno del Palazzo dei Capitani.

Nel corso della seduta, il sindaco ha poi chiarito un altro punto molto atteso: le sanzioni relative ai nuovi varchi elettronici della Ztl non scatteranno domani, primo novembre, come inizialmente previsto, bensì da lunedì prossimo. I varchi resteranno in fase sperimentale per un anno, al termine del quale sarà effettuata una verifica con residenti e commercianti per valutare l’effettiva efficacia del provvedimento. "La nostra intenzione – ha aggiunto Fioravanti – è favorire un equilibrio tra vivibilità del centro storico e necessità delle attività economiche, senza penalizzare nessuno".

Tra le altre novità discusse in consiglio anche la proposta di modifica della viabilità nella zona compresa tra palazzo Bazzani e piazza Viola. L’amministrazione starebbe infatti ipotizzando l’introduzione di un nuovo senso di marcia che, creando una sorta di ‘ferro di cavallo’, permetta di risalire verso piazza Viola per poi ridiscendere lungo via dei Bonaparte. In questo modo, chi abita nei pressi dell’ex sede della Banca d’Italia potrà imboccare più agevolmente sulla Superstrada Ascoli-Mare, evitando i giri tortuosi oggi necessari.

Il consiglio comunale di ieri è stato inoltre caratterizzato da importanti novità politiche interne. Sono state ufficializzate le dimissioni di Francesco Ameli, ormai ex capogruppo della minoranza, al cui posto subentra Tatiana Traini. Sempre sul fronte politico, il consigliere Dario Corradetti ha annunciato la propria uscita dal gruppo della Lega, pur mantenendo la carica di consigliere comunale indipendente. Non sono mancati, durante la seduta, momenti di confronto acceso. Il consigliere d’opposizione Andrea Dominici ha espresso perplessità sul progetto di riqualificazione di piazza Arringo, lamentando il mancato coinvolgimento della minoranza nella fase di progettazione. Si è discusso anche dello stato di manutenzione delle fontane pubbliche che erogano acqua potabile sul territorio comunale. In chiusura di seduta, il consiglio ha approvato il Dup, il Documento unico di programmazione relativo al triennio 2026-2028.

