Consiglio Comunale respinge richiesta di partecipazione cittadina al 5G

Nell’ultimo consiglio comunale ’Comunità in movimento per Grottammare e Gruppo Movimento 5 Stelle Grottammare’, con una lettera, avevano chiesto al sindaco Alessandro Rocchi, al presidente del Consiglio Luigi Travaglini ad assessori e consiglieri, di rinviare il tredicesimo punto all’ordine del giorno del Consiglio, relativo al regolamento e piano comunale delle antenne del 5G. Gian Filippo Straccia e Alessandra Manigrasso chiedevano un processo partecipativo della cittadinanza in modo da fornire più informazioni a tutti i portatori di interesse. Il punto all’ordine del giorno, è stato approvato dal Consiglio e la proposta del Comitato è stata respinta. "I Comitati sono considerati cittadini e come tali non possono fare richieste ufficiali al Consiglio comunale – spiegano gli amministratori – Le loro istanze devono essere inoltrate agli Uffici comunali competenti. Non vi è stata nessuna cattiva volontà, si tratta di procedure che devono essere fatte in un certo modo". In sintesi, le richieste che riguardano i punti all’ordine del giorno possono essere fatte solo dai consiglieri.