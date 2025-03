Consiglio, dal Colucci all’ex Carbon

Venti punti all’ordine del giorno per il Consiglio comunale di giovedì, alle 15, a palazzo dei Capitani. Si va dall’interrogazione per la realizzazione di un palazzetto polifunzionale nell’area ex Carbon alle condizioni di degrado del parco Colucci denunciate dalla minoranza nonché sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del parco al Torrente Castellano. Prevista anche l’approvazione del nuovo regolamento per la consulta comunale della salute. Successivamente si passerà alle varie mozioni che sono state calendarizzate per questa seduta. A cominciare, ad esempio, da quella presentata dalla minoranza sulla tutela della libertà di stampa e della professione giornalistica. Questa, ovviamente, fa seguito all’interrogazione discussa un mese fa sulla presunta incompatibilità e sul conflitto di interesse di alcuni giornalisti che lavorano nella pubblica amministrazione. Argomento, questo, che suscitò un vespaio di polemiche, tanto che l’opposizione si presentò in aula con la bocca coperta. Tornerà in consiglio, poi, anche la tematica riferita alla realizzazione di un centro residenziale per l’autismo, così come il piano antenne. Insomma, una ventina di punti che verranno discussi e che promettono anche scintille tra maggioranza e minoranza. Come sempre, il consiglio verrà trasmesso in diretta streaming sull’apposito canale Youtube.

m.p.