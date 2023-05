Consiglio, ultime scintille

Ultimo consiglio comunale prima dello stop elettorale. Scintille, recriminazioni continue e un dibattito incessante sono stati gli ‘ingredienti’ dell’ultima seduta, che non si è smentita. E’ durata solo un’ora, per sbrigare quattro punti urgenti che non si potevano rimandare. Per chi si aspettava una seduta dai toni moderati e un saluto dei consiglieri che non si sono ricandidati è rimasta deluso. Ancora una volta si è assistito al solito ‘siparietto’ botta e risposta tra il consigliere di minoranza Gianluca Re, il sindaco Mauro Bochicchio e il capogruppo di maggioranza Luca Cristofori, dai toni fuori luogo, sfiorando anche temi che con la seduta consiliare c’entravano poco. Tra i quattro punti in discussione il rendiconto della gestione del 2022, che ha visto una riscossione di 9 milioni di euro e un pagamento di 8 milioni di euro. Il consiglio comunale di Castel di Lama si congeda, nessuno lo ricorderà per i saluti degli ormai ex consiglieri, ma per il duro scontro, che sicuramente alla fine non ha entusiasmato nessuno.

m.g.l.