Consind, Confindustria all’attacco: "Basta a questa emorragia di risorse"

"Non possiamo più assistere inermi a questa emorragia di risorse; chiediamo con urgenza alla Regione Marche di prendere atto della situazione oggettiva e di procedere con lo scioglimento o il commissariamento del Piceno Consind". E’ la risposta del presidente di Confindustria Simone Ferraioli al presidente del Consind Domenico Procaccini che ha recentemente difeso il ruolo del consorzio e i risultati ottenuti. "Il Piceno Consind – puntualizza Ferraioli - non ha nulla a che fare con i finanziamenti ricevuti. Quelle risorse sarebbero arrivate a prescindere in quanto assegnate come area geografica area ex Casmez. Attribuire il merito dell’operazione al Piceno Consind mistifica la realtà e impedisce un confronto serio sul futuro. Tant’è vero ciò, che le somme assegnate alle imprese non sono transitate dal consorzio ma erogate alle stesse direttamente da Invitalia; il Consind non ha avuto nessun ruolo in questa vicenda, né formale né sostanziale". Confindustria ricorda che il Fondo ‘Contrasto alla Deindustrializzazione’ è stato istituito con il DPCM 30 novembre 2021. "Le risorse sono nazionali e sono gestite da Invitalia per conto del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piceno Consind è soggetto completamente estraneo ed è privo di competenza procedimentale. Se tutto ciò non è la pura verità aspetto una replica formale dal presidente Procaccini" dichiara Ferraioli aggiungendo che "è inaccettabile che si continui a mantenere in piedi una struttura cronicamente in perdita, affidando alle imprese costi non più riconducibili a servizi reali o strategici. Un ente pubblico – spiega - non può continuare a esistere solo per garantire la propria sopravvivenza a danno del sistema produttivo e della collettività. È ora che le sue funzioni tornino alle pubbliche amministrazioni locali comunali".

Peppe Ercoli