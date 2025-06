Consind, è scontro totale. Procaccini replica a Ferraioli:: "Forse ha progetti alternativi"

"Le dichiarazioni del presidente di Confindustria Ferraioli risultano gravemente diffamatorie nei confronti del Piceno Consind e degli enti consorziati". Così il presidente del Consind Domenico Procaccini ribatte all’ennesima, pesante, critica rivolta all’ente. Procaccini afferma che alla luce dell’attacco "sorge il legittimo dubbio che Ferraioli abbia in mente progetti alternativi per la gestione consortile e del territorio. Se così fosse, dovrebbe rendere pubbliche le proprie proposte anziché limitarsi a una demolizione sistematica basata su presupposti infondati". A supporto di queste considerazioni il presidente del Consind puntualizza diversi aspetti. "Contrariamente a quanto affermato da Ferraioli, il Fondo Contrasto alla Deindustrializzazione è stato concesso proprio in virtù dell’esistenza e dell’operatività del Piceno Consind". Riguardo al presunto dissesto economico, Procaccini ribatte che "il Piceno Consind ha chiuso gli ultimi cinque bilanci in utile. Le criticità finanziarie derivano esclusivamente dai debiti contratti nel periodo 2003-2011, precedente all’attuale amministrazione che dal 2011 ha ridotto notevolmente l’esposizione debitoria ereditata dalla precedente gestione commissariale, risolvendo numerosi contenziosi con creditori e avviando un processo strutturato di risoluzione delle problematiche pregresse. Il Piceno Consind ha sempre informato dettagliatamente nelle assemblee i propri soci (Comuni e Provincia) sulla situazione debitoria e sugli sviluppi che si sono via via susseguiti, garantendo la massima trasparenza nelle comunicazioni". Per Procaccini è fondamentale precisare che, "finché il Consorzio esiste ed è operativo, i debiti rimangono a carico dell’ente consortile e non ricadono sui Comuni soci. L’ipotesi di accantonamenti preventivi da parte dei Comuni appare quindi priva di fondamento giuridico e amministrativo".

Per quanto riguarda la critica relativa all’addebito alle aziende insediate dei costi di manutenzione generale (strade, illuminazione, canali, etc.), il Consind ritiene la decisione perfettamente aderente alla legislazione vigente in materia di consorzi industriali. "È importante sottolineare che il mancato addebito di tali costi alle aziende beneficiarie configurerebbe una violazione dei principi di corretta gestione amministrativa, esponendo l’ente e i suoi amministratori al rischio di accuse di danno erariale da parte della Corte dei Conti" conclude Procaccini rispedendo al mittente, Ferraioli, "l’affermazione che si tratti di un "contenitore vuoto", in quanto misconosce completamente il valore concreto di questi servizi e il lavoro quotidiano svolto dall’ente per il territorio".

Peppe Ercoli