Consolidamento di via Cilea: ripresi i lavori

Sono ripresi a Grottammare i lavori di consolidamento del versante tra via Cilea e via Toscanini, lungo la provinciale Cuprense. Dopo un lungo periodo di inattività, la ditta che ha in sub appalto i lavori, ha iniziato la realizzazione dei terrazzamenti che fanno seguito alla rimozione degli alberi secchi e pericolanti e la potatura delle piante in buono stato di salute. Si tratta di un progetto di ingegneria naturalistica che concilia la messa in sicurezza con la valorizzazione del luogo. L’obiettivo è recuperare percorsi e superfici per la creazione di un nuovo parco urbano a due passi dal centro cittadino e dal vecchio incasato. Per questo intervento, del valore complessivo di 459.805 euro, il comune di Grottammare ha ottenuto un contributo ministeriale di 400mila euro. L’impresa affidataria dell’appalto - Vica srl di Maletto (CT), mesi fa aveva eseguito il consolidamento della scarpata con l’inserimento nel terreno di barre filettate, opere eseguite in sotterranea. Ora si dovranno valorizzare i sentieri, che sono un utile collegamento pedonale con il vicino centro cittadino, interventi di gestione e miglioramento del verde, lavori alla pubblica illuminazione con l’installazione di 26 punti luce a led.