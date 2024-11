Consorti avverte la Samb: "Chieti concreto e fisico"

Sambenedettese doc, cresciuto nella Samb, capitano rossoblù e responsabile settore giovanile ma anche cinque stagioni al Chieti da calciatore. Questo il curriculum di Gabriele Consorti, ospite nella trasmissione Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra. "A Chieti -dice- ho vissuto cinque stagioni di cui tre di C2 straordinari. Nel primo non ci qualificammo per gli spareggi promozione per un punto, nel secondo perdemmo la finale play off ed al terzo vincemmo il campionato insieme alla Samb che arrivò seconda. Alla quinta stagione il presidente Mancaniello mi offrì un biennale. Ma arrivò il diesse Andrea Iaconi che mi riportò a San Benedetto. A Chieti ci furono un po’ di polemiche per il mio addio ma avevo sempre sognato di tornare alla Samb. Quella era una squadra fortissima, formata da grandi giocatori. Perdemmo a Caserta con la Juve Stabia dicendo addio ai play off". Consorti rimase in rossoblù anche dopo il fallimento. "Ripartimmo dall’Eccellenza con una società composta da tutti sambenedettesi e vincemmo subito il campionato di Eccellenza. Una volta appesi gli scarpini al chiodo sono stato prima responsabile della scuola calcio e poi con Spadoni del settore giovanile. Sicuramente tornare e restare alla Samb, indossando la fascia di capitano è una cosa che ti resta nella pelle". Consorti fa poi le carte al match dell’Angelini. "Il Chieti -analizza- è una formazione poco appariscente ma concreta ed allo stesso tempo forte fisicamente. E’ specializzata sulle palle inattive ma è anche brava negli inserimenti dei centrocampisti come Forgione e Ceccarelli. Ha buone individualità ma latita un po’ a livello di gioco corale. In casa ha difficoltà ad esprimersi al meglio, ma alle spalle una società veramente forte che ha risvegliato l’entusiasmo in città. La Samb, dopo le prime giornate ha trovato il giusto assetto tattico. Palladini ha variato il modulo, trovando la collocazione giusta ai calciatori a sua disposizione. Ora -conclude Consorti- la squadra si esprime bene ed ha una sua importante identità". Intanto Orfano ieri pomeriggio si è allenato regolarmente. Pezzola rischia seriamente di saltare la trasferta di Chieti. Out Paolini e Baldassi. Chieti-Samb sarà diretta da David Kovacevic di Arco di Riva (Petarlin-Marchesin) Benedetto Marinangeli