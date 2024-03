Consorti racconta il suo thriller

Sabato alle 18, al centro Pacetti di Centobuchi, vi sarà il quarto appuntamento di Alchimie d’Arte. L’associazione presenta la scrittrice Enrica Consorti, responsabile artistica di Alchimie d’Arte e il suo primo romanzo, un thriller storico "Io sono moltitudine" edizione You can Print. Enrica Consorti, ha tra i suoi interessi la storia antica, i suoi misteri e il soprannaturale, cose che le sono servite per trarre ispirazione nel descrivere alcuni suoi personaggi. Il lavoro della Consorti è ambientato in Inghilterra anno 1292. È l’alba, quando, Heloïse intrepida nobildonna della casata De Naville, arriva con il suo seguito al castello di Alnwick. Comincerà per lei un’incredibile successione di eventi misteriosi, che metteranno in pericolo la sua stessa sopravvivenza, spingendola a indagare le apparenti contraddizioni dell’animo umano, dov’è vero tutto e, al tempo stesso, il contrario di tutto. Ingresso gratuito.