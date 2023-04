Consorzio, bagarre in Consiglio Il sindaco chiama i carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma nel consiglio comunale di Massignano, che si è tenuto nella serata di mercoledì. A scatenare la bagarre tra maggioranza, minoranza ed alcuni del pubblico, la discussione del quinto punto all’ordine del giorno: "Conferimento funzioni tra il comune di Massignano ed il Consorzio di polizia locale e servizi Monti Azzurri per l’esercizio in forma associata della funzione di polizia locale e amministrativa". Un servizio ritenuto inopportuno da parte dei consiglieri di minoranza e a quanto pare anche dai cittadini, una trentina, che per la prima volta sono intervenuti ad assistere ad un consiglio comunale, per evidenziare che la decisione dell’Amministrazione comunale non è ben accetta. Prima dell’inizio del civico consesso si è acceso un battibecco tra il sindaco Massimo Romani (foto) e la segretaria comunale da una parte e l’agente di polizia locale del Comune, dall’altra, proprio sulla discussione del punto riguardante la convenzione con il Consorzio Monti Azzurri. Tutto alla presenza del pubblico che ha assistito all’allontanamento del vigile dalla sala consiliare. I lavori del civico consesso sono iniziati ma giunti al punto n. 5 le acque sono tornate ad agitarsi e a quel punto il sindaco ha chiesto l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. La discussione del punto è andata avanti, ma poi il sindaco, prima della votazione, ha deciso di rinviarlo per approfondimenti. La minoranza ha chiesto al primo cittadino di indire un Consiglio comunale aperto, poiché la questione appare molto sentita, proposta bocciata perché ritenuta, secondo quanto affermano gli stessi membri di minoranza, "anti democratica". Sull’argomento si sono accesi i riflettori dei cittadini dopo che il confinante comune di Montefiore, di recente, ha rescisso la convenzione con il Consorzio.

Marcello Iezzi