Consorzio di Bonifica, lotta alla tassa

I comitati marchigiani per l’abolizione della tassa di bonifica si sono incontrati in Regione con l’assessore all’Agricoltura Andrea Antonini al quale hanno ribadito il diritto di cittadini ed agricoltori marchigiani ad azzerare la gabella del Consorzio Bonifica Marche, chiedendo contestualmente alla Regione di sciogliere velocemente e positivamente il nodo. Per i comitati marchigiani serve un intervento politico per arrivare urgentemente alla cancellazione della tassa di bonifica sulla linea della proposta di legge Regionale n. 39/21. Ciò per ristabilire diritti, porre fine ad indebite vessazioni del Consorzio Bonifica Marche, evitare accanimenti dell’Agenzia Entrate Riscossione, ritrovare fiducia tra Regione e Cittadini Agricoltori. "Abbiamo chiesto un preciso atto politico in coerenza con il patto elettorale siglato con i marchigiani" si legge in una nota dell’Ugl.