Consorzio di polizia locale, il presidente sugli autovelox:: "Attenzione alle denunce inutili"

Il presidente del consorzio di polizia locale Monti Azzurri, professor Giampiero Feliciotti, interviene sul caso dei rilevamenti della velocità lungo la Valtesino di Ripatransone, di cui ci siamo occupati anche negli ultimi giorni, riportando un commento dei membri di "Progetto Paese", che valutavano, eventualmente, la possibilità di impugnare provvedimenti sanzionatori eseguiti in certe condizioni. "Per evitare che sensazioni errate danneggino i cittadini e li traggano in errore, si potrebbe pensare che sussistano elementi per denunciare irregolarità, e poi magari al termine di un procedimento giudiziario si è costretti a pagare migliaia di euro di spese legali per poco più di cento euro di sanzione – afferma Feliciotti –. A quel punto è troppo tardi per rimediare e gli urlatori di teorie elaborate in internet scompaiono e non ne rispondono. Il consiglio, semmai, è quello di rivolgersi a bravi avvocati e non fermarsi alle grida di forze politiche sconfitte alle elezioni che possono portare a reazioni scomposte e polemiche nei confronti dell’obiettivo più in prossimità: la polizia locale e le sanzioni, unica cosa visibile in un servizio che ne esercita e garantisce almeno altri 10 che però non si conoscono. In genere tutti i sindaci che hanno controllato la velocità sono stati rieletti con larghe maggioranze, perché la maggior parte dei cittadini (sanzionati o no) sono utenti della strada che ragionano con senno e comprendono le attività tendenti al controllo di legalità".

"Poi c’è sempre una piccola minoranza strepitante che non si rassegna ai controlli: pazienza, è fisiologico e limitato solo alla porzione di questo tipo di sanzione perché dà visibilità e fa presa sui diseducati della strada. La realtà è che le attività di questa polizia locale, grazie alla lungimiranza delle parti politiche che hanno costituito o aderito al Consorzio, è in crescita sorprendente. Ad esempio, è allo studio la costituzione di una centrale operativa attiva 24 ore su 24 in grado di monitorare i punti sensibili degli oltre 25 comuni che aderiscono al Consorzio, con innalzamento di un livello di sicurezza della cittadinanza che pochi enti in tutta Italia possono vantare. Di fronte ad una crescita derivante da un lavoro incessante dei sindaci e di tutti gli operatori, ai quali va il mio ringraziamento – conclude Feliciotti – qualcuno cerca disperatamente visibilità con argomentazioni prive di cognizione".

Marcello Iezzi