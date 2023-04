Consulente del lavoro per Centro impresa on line

Centro impresa on line srl di Ascoli cerca un consulente del lavoro in qualità di addetto alle paghe e contributi predisposizione informativa dipendente, contratto, comunicazioni obbligatorie, dichiarazione 770, autoliquidazione cu, invio uniemens, invio F24. E’ richiesta esperienza almeno biennale nel settore e la laurea. Il contratto proposto è a tempo determinato e pieno. Per candidarsi a ricoprire questa posizione è possibile contattare direttamente Centro impresa on line srl scrivendo una email a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento per questa offerta di lavoro è quello di Ascoli Piceno. Per avere maggiori informazioni e proporre la propria candidatura è possibile inviare una email a [email protected], oppure contattare il centro per l’impiego tramite Pec all’indirizzo di posta certificata [email protected] o in alternativa contattare il centro telefonicamente al numero 0736352800.