Consulta giovanile, incontro inaugurale:: "Noi ci siamo"

A Monteprandone è stata istituita la Consulta Giovanile rivolta ai giovani tra i 16 e i 29 anni. Sabato scorso, al centro Giovarti vi è stato l’incontro inaugurale con numerose adesioni da parte dei ragazzi. Con il motto ’Noi ci siamo!’, la Consulta Giovanile si propone come un laboratorio di idee dove i giovani possano affrontare temi di interesse sociale, culturale, ambientale e di crescita personale. L’obiettivo principale della Consulta è stimolare la partecipazione attiva dei giovani nella vita della comunità. L’Amministrazione intende ascoltare le loro proposte, rispondere alle loro esigenze e collaborare per il cambiamento positivo del comune. "Spesso si parla di disagio giovanile e problematiche adolescenziali. Proprio per questo riteniamo che la Consulta Giovanile possa costituire un importante ponte di collegamento tra i giovani e le istituzioni. Vogliamo ascoltare le loro proposte perché convinti che i ragazzi abbiano molto da offrire – afferma il sindaco Sergio Loggi – È fondamentale che i ragazzi possano far sentire la loro voce e contribuire con idee fresche e innovative". Per raccogliere le opinioni dei giovani, è stato creato un questionario online anonimo, accessibile tramite un link.