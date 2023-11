Consulta pari opportunità:: "Il nostro impegno per le donne"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la presidente della Consulta per le Pari Opportunità di Grottammare, Lina Lanciotti, ha comunicato che il nuovo direttivo è all’opera, continuando il lavoro di chi l’ha preceduto. "Condivido con piacere il ruolo di presidente della Consulta in collaborazione con Maria Rita Bartolomei e un gruppo di giovani donne motivate. Questo mi dà modo di proseguire l’impegno che ha caratterizzato la mia vita nel Collettivo donne, gruppo costituito nel lontano 1980. Da allora tanti diritti sono stati acquisiti, ma tanti altri sono ancora da conquistare. Voglio precisare che la Consulta va oltre ogni ideologia partitica, la sua forza consiste nella sentita capacità di autocoscienza, di sapersi interrogare, di saper approfondire e valutare gli aspetti della vita sociale che coinvolgono il mondo femminile e soprattutto, nel saper fare squadra mettendosi in gioco per il bene di tutta la comunità. L’impegno strategico si concentra sui temi che coinvolgono maggiormente il settore femminile come il mercato del lavoro, la promozione delle pari opportunità e la lotta contro la violenza di genere".