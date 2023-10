Consultori aperti per le neomamme

In occasione della settimana mondiale dell’allattamento, gli specialisti dei consultori e del dipartimento materno-infantile dell’Ast di Ascoli, insieme al personale ostetrico, hanno organizzato dei ‘Punti speciali di consulenza gratuita’ rivolti alle future mamm. I punti verranno attivati: negli ambulatori dei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Ascoli e San Benedetto, rispettivamente il 12, 19 e 26 ottobre e il 9, 18 e 24 ottobre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. E’ necessaria la prenotazione (0736358132 o 0735793328). E nei consultori di Ascoli e San Benedetto, rispettivamente il 10, 17, 24 e 31 ottobre e il 12, 19 e 26 ottobre, dalle 8 alle 14. L’accesso è libero e per informazioni si può chiamare i numeri 0736358028 e 07357937425. Inoltre, sempre a ottobre, mese della prevenzione rosa, le segreterie screening dell’Ast saranno aperte tutti i mercoledì, dalle 15 alle 18, per accogliere le donne che vorranno avere informazioni sui programmi della diagnosi precoce del tumore della cervice uterina (Hpv test e pap test ), e della diagnosi precoce del tumore al seno. Saranno presenti le operatrici delle segreterie e saranno fornite informazioni. I punti di accoglienza saranno ad Ascoli, all’ ex Gil, e a San Benedetto, nella sede in via Manara dell’ospedale.