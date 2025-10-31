Consumo di suolo e crisi climatica. La città continua a peggiorare

Sedici metri quadrati di verde e servizi per abitante. Sotto i 18 imposti dalla legge. E in alcuni casi, come al Ponterotto, addirittura 7 metri quadri. Davvero troppo pochi. È questa una delle evidenze più significative del quadro conoscitivo di San Benedetto, realizzato dall’Università di Camerino e presentato in commissione assetto del territorio. Lo studio, che sarà consegnato alla società Mate di Bologna incaricata di redigere il nuovo Piano urbano generale, fotografa una città dove i quartieri più popolosi dispongono di meno verde e servizi rispetto a quanto previsto. A illustrare i risultati sono stati i docenti Rosalba D’Onofrio, Chiara Camaioni e Simone Malavolta di Unicam, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo, del dirigente Giorgio Giantomassi e del consigliere regionale Andrea Assenti, oltre a numerosi tecnici e professionisti. Dall’analisi emerge che molte zone hanno mutato la loro funzione originaria. Il Ponterotto, ad esempio, nato come quartiere produttivo, oggi è quasi interamente residenziale. Stesso destino per Porto d’Ascoli, dove aree destinate a uffici o artigianato sono state progressivamente convertite ad abitazioni. Una trasformazione che ha comportato la riduzione degli standard urbanistici, privando i residenti di spazi pubblici e aree verdi. Attualmente San Benedetto può contare su 16,41 metri quadrati di standard per abitante, contro i diciotto previsti dalla normativa regionale. Alcune zone, come quella compresa tra l’Albula e il campo Europa, si fermano a 10 metri. Secondo i tecnici di Unicam, la città è ormai satura di cemento, con un consumo di suolo del 37% del territorio comunale. Tale condizione, spiegano, determina una forte impermeabilizzazione del terreno e un conseguente aumento delle temperature estive. Le direttrici su cui dovrà muoversi il nuovo Piano Urbanistico Generale sono chiare: contenere il consumo di suolo, promuovere la rigenerazione urbana, tutelare il paesaggio e incentivare uno sviluppo sostenibile capace di affrontare concretamente gli effetti dei cambiamenti climatici. Le linee guida di quello che sarà il nuovo Pug sono state rese note, tra l’altro, proprio nei giorni scorsi in occasione di una conferenza nel corso della quale il sindaco e i tecnici del comune hanno annunciato l’avvio ufficiale dell’iter che dovrà portare alla redazione e all’attuazione del nuovo documento che dovrà andare a sostituire quello adottato oltre trent’anni fa.

Emidio Lattanzi