Consuntivo Ciip per San Benedetto Ecco tutti i lavori in corso e futuri

Ammontano a oltre a 2,8 milioni, gli investimenti consuntivati nel 2022 dalla Ciip per San Benedetto: nonostante la crisi idrica e l’aumento dei costi, il consorzio ha riportato un risultato positivo di quasi 1,9 milioni e ha portato avanti importanti opere in riviera. È quanto emerge dalla commissione bilancio tenutasi ieri sera in Auditorium comunale, al quale ha partecipato il direttore generale Giovanni Celani. Nello specifico, gli investimenti ammontano a 2.856.161,40 euro, di cui 567.285,98 euro per opere in acquedotto, 447.493,79 euro per impianti di depurazione, 1.839.464,28 in ambito fognatura. Il monte investimenti, sull’intero territorio coperto, ammonta invece a 26 milioni mentre il risultato raggiunge 1.888.229 euro. Per quanto riguarda San Benedetto, in particolare, il consuntivo riporta anche le voci di spesa complessive e gli interventi previsti o non ancora completati: fra questi, figurano la realizzazione del serbatoio in Contrada Monte Renzo (1 milione) arrivata alla progettazione esecutiva; la sostituzione, arrivata al terzo stralcio operativo, di alcuni tratti di condotta in fibrocemento tra Colle Renzo e Porto d’Ascoli (380mila euro), il rifacimento della linea fognaria ammalorata fra via Val Tiberina e via Valle Piana (210mila euro) giunto anch’esso alla progettazione esecutiva, la razionalizzazione – in corso - della rete fognaria in via Colombo, spesso soggetta ad allagamenti (400mila euro). Allagamenti che hanno portato la Ciip ad intervenire anche in zona Ballarin e via Manzoni (2,5 milioni): in questo caso, si tratterà di inserire un collettore ad est e a ovest del tracciato ferroviario, uno in via Pigafetta e uno in via Dandolo per lo scarico a mare delle acque bianche. Entro il 2023 verrà quindi completata la manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione sambenedettese, opera che ha assorbito la bellezza di 3,7 milioni: si tratta, cioè, di realizzare una vasca di equalizzazione di circa 10mila metri cubi per laminare le punte di portata affluenti in impianto in caso di eventi meteorici. Il consorzio non dimentica la Sentina: sono infatti state avviate le procedure di appalto per l’opera di rifacimento della rete fognaria nei tratti che vanno dagli impianti di sollevamento esistenti in zona fino al depuratore di via Brodolini. Infine, entro fine anno saranno portati a termine i lavori di realizzazione del nuovo sistema di trattamenti finali allo stesso impianto di depurazione, mediante filtrazione e trattamento Uv, al fine di migliorare ulteriormente l’effluente ed eventualmente procedere al riutilizzo delle acque. I dipendenti della Ciip hanno illustrato, in commissione, un contesto complesso, in cui il rendiconto è stato duramente influenzato dalla costante contrazione dei metri cubi d’acqua, nonché dal forte aumento del costo dei materiali e dell’energia.

g.d.m.