Contabilità, si ricercano ragionieri e analisti

Sono diverse le opportunità di lavoro nel settore della contabilità in tutta la provincia di Ascoli. Di seguito proponiamo alcuni annunci che abbiamo trovando scorrendo le proposte presso i centri per l’impiego.

In particolare, un’azienda ricerca un ragioniere contabile, con esperienza, full time. Altra azienda ricerca un’analista contabile che si occupi anche del magazzino e quindi utilizzi anche il muletto. Ancora, per borsa ricerca 2024, si ricerca un addetto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria per lo svolgimento di mansioni d’ufficio, dalla fatturazione al contatto con i clienti. Qui è richiesta una buona conoscenza di teamsystem. Chi fosse interessato ad uno di questi incarichi o per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0735655600. Il centro per l’impiego potrà indirizzare gli interessati verso le diverse aziende.