Conte a Castel di Lama per sostenere Bochicchio

Elezioni a Castel di Lama, per il rush finale ecco i big. Arriva l’ex premier Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, oggi leader del Movimento 5 Stelle, per sostenere la lista ‘Avati così’ del sindaco uscente Mauro Bochicchio. Conte ha ufficializzato la data per la tappa a Caste di Lama, domani, in piazza della Libertà, nel bar Kasì. L’avvocato sarà a Castel di Lama, intorno alle 14. La notizia ha suscitato entusiasmo da parte di molti sostenitori pentastellati, in prima persona il sindaco Mauro Bochicchio, che nonostante si presenti con una lista civica non ha perso le stelle nel suo dna. "Ho il piacere di annunciare – ha esordito il primo cittadino Mauro Bochicchio – che il presidente Giuseppe Conte sarà con noi domani,alle 14, che dire: sono emozionato, orgoglioso e naturalmente molto onorato della sua presenza. E’ un arrivo che dimostra la vicinanza del numero uno del Movimento Cinque Stelle alla nostra lista e naturalmente fuga tutte le chiacchiere, le illazioni, che si sono susseguite in questi giorni di campagna elettorale. Dimostra che tutto il vertice del partito ci sostiene e sta con noi, credo che non c’è una risposta migliore di questa. Abbiamo deciso di presentarci con una lista civica, perché ci siamo aperti anche ad altre forze politiche, le nuove norme statutarie del momento, stabiliscono che nel momento in cui apriamo ad alleati non possiamo usare il simbolo del M5S, ma non rinunciamo alle nostre idee. Noi non rinunciamo alle 5 stelle, nessuna delle liste che si presentano a Castel di Lama ha un simbolo di partito. Non nego la soddisfazione, Conte l’abbiamo sempre visto arrivare nelle grandi città, domani arriva anche a Castel di Lama, si tratta di un importante atto di attenzione per la nostra città e i suoi abitanti. Sono molto orgoglioso e voglio ringraziare per tutto questo anche l’egregio ilavoro fatto dal senatore Giorgio Fede e dal parlamentare europeo Fabio Massimo Castaldo. Vi aspettiamo numerosi". "Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare nuovamente nella nostra Regione il presidente Giuseppe Conte. E’ un segno tangibile di vicinanza ai nostri territori" ha commentato invece Giorgio Fede, coordinatore regionale M5S delle Marche.

Sarà anche un’occasione di confronto con i cittadini sui tematiche cruciali per lo sviluppo della città. Temi che sono sempre stati a cuore del Movimento e che lo hanno contraddistinto dagli altri partiti.

Maria Grazia Lappa