Conte di Villa Prandone, certificazione green

E’ un grande traguardo quello conquistato dall’azienda vitivinicola ‘Il Conte Villa Prandone’ di Monteprandone. Un traguardo che la pone all’avanguardia nell’ambito della sostenibilità entrando a far parte del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (Sqnpi). Si tratta di una certificazione rilasciata dal Ministero nata nel 2014, che attesta l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, nel rispetto dell’ecosistema e della salute dell’uomo. "I nostri valori costituiscono un patrimonio familiare tramandato ormai da tre generazioni – ha affermato Emmanuel De Angelis, enologo dell’azienda –. A formularli fu nonno Amilcare, che da mezzadro, con enormi sacrifici, fondò la nostra azienda insieme a suo figlio Marino. Non ci siamo mai discostati da questa strada, anzi, nel tempo abbiamo aumentato gli investimenti con un impianto fotovoltaico, un sistema per il recupero delle acque e per il riutilizzo dei materiali di scarto. La Sqnpi è il risultato di settant’anni di attenzione per l’ambiente".

v. r.