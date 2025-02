Contenzioso tra Comune e cittadini. Ecco i soldi dovuti per le strade

I comuni in questo periodo hanno a che fare con le ‘Acquisizioni sananti’ per porre rimedio a quello che le precedenti amministrazioni, per decenni, non hanno fatto in materia di espropri di terreni privati per uso pubblico, che in particolare interessano le strade. Un fenomeno che si sta manifestando in modo piuttosto ‘invasivo’ a Cupra Marittima, dove l’amministrazione Piersimoni si trova a dover fronteggiare diverse vecchie situazioni. Va ricordato che lo Stato ha varato una norma secondo la quale, se entro un certo termine, i privati non avessero fatto richiesta di pagamento dei loro beni, automaticamente sarebbero passati ad uso pubblico senza risarcimento. Un provvedimento che ha fatto scattare le cosiddette ‘Acquisizioni sananti’.

L’ultimo caso riguarda viale Ennio Ruzzi, dove due cittadine hanno chiesto il pagamento di tre particelle di terreno che per 690 metri quadri sono stati utilizzati, da decenni, per far passare la strada che fiancheggia l’argine del torrente Sant’Egidio sul versante nord. Si tratta di una strada importante che dalla nazionale porta ad un intero quartiere e alle località dell’entroterra, per cui è uno di quei casi in cui il Comune non può restituire il bene al cittadino. Per questo l’amministrazione riconoscerà ai privati la somma di oltre 18mila euro. L’anno scorso il Comune ha sanato un’altra situazione analoga per un frustolo di terreno su cui passa la pista ciclo pedonale per un totale di circa 11 mila euro. Resta però una spada di Damocle la vertenza che è ancora aperta e che ha visto il comune di Cupra condannato, dopo il ricorso al Tar, dalla Corte d’Appello a pagare 487.167,00 euro, oltre interessi a favore di tre cittadini che sono proprietari di 1.420 mq di terreno dove transita la pista ciclo pedonale e che, in quella circostanza, per un errore dell’ufficio tecnico, non furono espropriati.

Marcello Iezzi