Contesa del Secchio a Sant'Elpidio a Mare: Contrada San Martino domina il campo

Si è tinta del verde della Contrada San Martino l’edizione numero 71 della Contesa del Secchio che ha distanziato le altre con 326 punti, a seguire Santa Maria (289), Sant’Elpidio (258) e San Giovanni (244). Della vigilia dell’evento, resterà nella memoria lo schieramento abnorme di forze dell’ordine che hanno ‘vegliato’ sull’osservata speciale, la contrada San Giovanni presente in duplice copia. Una protesta che non ha impensierito l’Ente Contesa che ha notificato alla fazione dei rossi con cui sono in corso dei contenziosi, non era autorizzata a partecipare alla Contesa del Secchio, aprendo così il corteggio ai rossi ‘autorizzati’. Gli esclusi si sono accodati al corteo, "perché in Piazza Matteotti vogliamo comunque arrivarci: la protesta va fatta" dicevano. Ci ha pensato la safety della Contesa, con la stessa presidente dell’Ente, Alessandra Gramigna, affiancata dall’assessore alle manifestazioni storiche Paolo Maurizi, a creare un cordone umano che ha impedito a quei rossi di unirsi alla manifestazione. Ieri, quella San Giovanni è tornata alla carica, presentandosi con una cinquantina di figuranti ma è stata fermata all’ingresso del centro storico per cui ai contradaioli non è rimasto che affidare a qualche striscione affisso lungo il percorso la loro protesta. Alla fine, il buon senso di tutti ha avuto la meglio, la Contesa di è svolta regolarmente e solo al campo sportivo Mandozzi come sempre gremito di contradaioli in versione ultras, il sindaco Alessio Pignotti e la presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna hanno fatto riferimento al clima di questi giorni. "Per dirimere le liti intorno al pozzo, è stato istituito un gioco. Con un gioco hanno trovato un equilibrio e una forma di comunità. E noi vogliamo questo: ricordarci che siamo una comunità. L’Ente Contesa è chiamato a far rispettare le regole. Abbiamo sempre agito per evitare che ci siano contrade di serie A e di serie B. E’ successo con la San Martino e nessun poteva pensare di avere un trattamento diverso. Questo è quello che l’Ente Contesa farà sempre". Ora, riprenderanno le schermaglie legali ma, intanto, anche questa Contesa è stata fatta.

Marisa Colibazzi